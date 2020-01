Tutta l’Italia in fila per fare l’in bocca al lupo a Zaniolo, dopo lo spiacevole infortunio di domenica sera. Una volta concluso a Villa Stuart l’intervento per la ricostruzione del legamento crociato, il giovane 22 giallorosso ha voluto ricondividere su Instagram il video della Roma, aggiungendo i suoi ringraziamenti ai messaggi di incoraggiamento arrivati dai tifosi: “La mia seconda famiglia. Mi avete emozionato! Grazie al vostro affetto sarà tutto più facile”