Wijnaldum, prosegue il recupero. Pinto al lavoro per i rinnovi. Mou aspetta Dybala

Domani a Trigoria si rivedrà anche il gm Pinto che, reduce da una settimana di riposo in Portogallo, inizierà ad occuparsi dei rinnovi.Le grandi manovre verteranno soprattutto sui rinnovi, scadenza 2024, di Zaniolo, Cristante, Spinazzola, Rui Patricio. Il lavoro di Pinto non sarà facile visto che dopo la sentenza Uefa il club dovrà rispettare dei paletti per i prossimi 4 anni (per non incorrere in una multa di ulteriori 30 milioni, oltre ai 5 già versati). La Roma è a caccia di un rinforzo per il pacchetto arretrato e ha messo gli occhi su Timber, classe 2001 che nasce come terzino destro ma che ormai gioca come difensore centrale da un paio di stagioni. Il gm portoghese in estate proverà di nuovo l'assalto a Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è stato un obiettivo concreto ma le parti non hanno trovato l'accordo e adesso è aumentata la concorrenza.