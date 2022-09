Mercato, non c’è solo la Roma su Frattesi: lo vuole anche il West Ham

Pinto in questi giorni è al lavoro per il rinnovo del contratto di Zaniolo e non solo. Il gm portoghese in estate proverà di nuovo l'assalto a Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è stato un obiettivo concreto ma le parti non hanno trovato l'accordo e adesso è aumentata la concorrenza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il West Ham, dove aver acquistato Scamacca, è interessato ad un altro giocatore della Nazionale. Occhio anche al Brighton di De Zerbi, l'ex Shakhtar Donetsk conosce molto bene l'ex centrocampista della Roma. In estate anche Milan e Juventus avevano fatto un tentativo per il classe 99.