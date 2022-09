Matic difende Maguire: “Chi offende sui social media non ha una vita”

Nemanja Matic ha rilasciato un'intervista al Times nella quale ha difeso il suo ex compagno di squadra Maguire: "Quello che la gente gli sta facendo è un disastro. Tutto deve avere dei limiti e alcune di queste persone che scrivono sui social media, non hanno le loro vite, quindi devono solo scrivere cose cattive su qualcun altro". Inoltre il centrocampista della Roma ha risposto alle accuse di Roy Keane. L'irlandese non aveva gradito il comportamento del giocatore serbo: "Matic ha detto che il Manchester United sarà sempre nel suo cuore, e anche il Chelsea, a proposito anche il Benfica. Non possono essere tutti nel tuo cuore". Questa la replica del numero 8: "Ho rispetto per quello che ha fatto ma deve capire che il calcio è cambiato. Se ho giocato per il Chelsea, non posso dire che li odio".