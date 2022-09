Dybala riposa e non rischia: Mourinho lo aspetta

Dybala ha applaudito il gol di Lautaro Martinez – prossimo avversario con la Roma a San Siro – e la doppietta di Messi dagli spalti. “Ho deciso di non rischiarlo – ha spiegato Scaloni – viene da un buon periodo e penso che per la prossima partita sarà disponibile“.

Una scelta accolta con grande sollievo dalla Roma e da Mourinho, che ora sperano vada tutto bene anche martedì, quando l’Argentina sfiderà a New York la Giamaica e La Joya spera di giocare qualche minuto per prenotare definitivamente un posto ai Mondiali. A cui tiene tantissimo.

Quest’anno le premesse per Paulo sono tutt’altre. È salito a 75 minuti di media in ogni partita con la Roma e ha saltato solo l’Atalanta, giocando tutte le altre 8 sfide ufficiali. Mourinho se lo gode e lo gestisce al tempo stesso. Lo ha tenuto in campo per l’intera gara solo a Udine e in Bulgaria, con la Roma sotto nel punteggio, lo ha sostituito cinque volte e gli ha risparmiato il primo tempo con l’Helsinki.