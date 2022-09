Roma, Inter e Napoli hanno messo gli occhi su Timber: sfida a tre per il difensore

La Roma è a caccia di un rinforzo per il pacchetto arretrato e ha messo gli occhi su Timber, classe 2001 che nasce come terzino destro ma che ormai gioca come difensore centrale da un paio di stagioni. I giallorossi lo seguono dalla sfida con l'Ajax in Europa League del 2021. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it anche Napoli e Inter hanno messo nel mirino l'olandese. In estate i Lancieri hanno respinto offerte economiche importanti, da 25 milioni, piovute dal Manchester United e dal Bayern Monaco.