Wesley l’imprescindibile: Gasp non ci rinuncia mai e il brasiliano è spesso decisivo

Era arrivato all'alba del 27 luglio e aveva mandato fin da subito i tifosi in delirio. Wesley Vinícius França Lima, meglio noto come Wesley, non ci ha messo praticamente nulla per conquistare la Roma. In gol alla prima uscita ufficiale, decidendo il big-match contro il Bologna e l'esordio di Gasperini all'Olimpico nella prima giornata di campionato con una rete alquanto fortunosa, il laterale ex Flamengo è stato probabilmente l'acquisto più decisivo della sessione estiva di calciomercato. Fortemente voluto da Gasperini, che lo avrebbe accolto volentieri già ai tempi dell'Atalanta, il brasiliano sta crescendo di settimana in settimana convincendo anche i tifosi inizialmente scettici soprattutto in relazione alle cifre dell'affare (30 milioni complessivi). E, soprattutto, con le sue sgasate e la sua voglia di dimostrare decide le partite, come accaduto ieri sera col Sassuolo. E pensare che non sarebbe dovuto neanche essere della partita all'Olimpico, considerando che è stato inserito in extremis nell'elenco dei convocati subito dopo aver smaltito l'influenza che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Subentrato poco dopo l'ora di gioco al posto di uno spento Tsimikas, il numero 43 ha cominciato subito ad arare la corsia sinistra (ormai la "sua" fascia, nonostante fosse stato acquistato per giocare a destra) macinando chilometri e fornendo palloni interessanti ai compagni. La ciliegina sulla torta è arrivata al 76': calcio d'angolo di Dybala ribattuto dalla difesa neroverde, Wesley interrompe un possibile contropiede con una scivolata dando di fatto il via alla cavalcata di Celik che porterà poi al cross di Soulé e al colpo di testa vincente di Koné. E poi un'esultanza sfrenata di tutto il gruppo e il simpatico siparietto tra Gasp e il brasiliano, con il tecnico che bacia la testa del numero 43. A conferma di quanto l'ex Flamengo sia diventato imprescindibile nello scacchiere giallorosso. In campionato i gol sono già 3, come Ferguson e Dovbyk. E le voci di un possibile interesse delle big europee come il Manchester City ora spaventano e non poco: l'entourage di Wesley ha smentito qualsiasi ipotesi di cessione a gennaio, ma la crescita del classe 2003 è sotto gli occhi di tutti.