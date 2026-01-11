Hummels e i complimenti a El Shaarawy: “Assist di livello mondiale” – FOTO

Il futuro di Stephan El Shaarawy è ancora tutto da scrivere. Il contratto del Faraone è in scadenza a giugno e non arrivano segnali per il rinnovo, nei giorni scorsi si era parlato di una possibile risoluzione anticipata e il Genoa resta alla finestra. Intanto, però, ieri contro il Sassuolo il numero 92 è entrato nel finale del primo tempo per sostituire l'infortunato Ferguson e ha offerto la solita prestazione di qualità e quantità. Un gol annullato per fuorigioco, un pallonetto di poco alto in pieno recupero e soprattutto un assist al bacio solo da scartare per il facile 2-0 di Soulé in tap-in. Il tacco di ElSha non è passato inosservato e la qualità del tocco morbido è stata sottolineata anche da Mats Hummels, ex difensore della Roma, sui suoi profili social. "Assist di livello mondiale", ha scritto il tedesco in una Story su Instagram.