Wesley, l’entourage smentisce una possibile partenza a gennaio: il punto

Il laterale brasiliano, arrivato in giallorosso a fine luglio, sta crescendo di settimana in settimana ed è un perno imprescindibile dello scacchiere di Gasperini

Wesley non lascerà la Roma, almeno non a gennaio. E' quanto racconta l'edizione odierna de Il Messaggero che specifica come, nonostante dal Brasile rimbalzino le voci di una possibile offerta del Manchester City nei prossimi giorni, l'entourage del laterale brasiliano smentisca la possibilità di lasciare la Capitale già in questa sessione di calciomercato. Wesley, arrivato in giallorosso a fine luglio, sta crescendo di settimana in settimana e con le sue sgasate sulla corsia si rivela spesso decisivo, come accaduto ieri sera contro il Sassuolo, divenendo un perno imprescindibile dello scacchiere di Gasperini.