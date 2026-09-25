Senza nazionale e alle prese con qualche acciacco fisico che li hanno tenuti a Roma, Donyell Malen e Wesley stanno recuperando per farsi trovare al meglio alla ripresa degli allenamenti di martedì. Ovvero quando inizierà la preparazione, anche se con rosa ridotta, verso il big match col Como dell'11 ottobre, magari con qualche amichevole per tenere il ritmo. Nel frattempo, sfruttando anche l'allenamento annullato per oggi da Gasperini, Malen e Wesley si sono regalati una serata di lusso in un noto ristorante stellato, l'AROMA, che gode una terrazza affacciata proprio sul Colosseo, che di notte ovviamente regala scorci e atmosfere a dir poco suggestive. Immancabile poi la foto di rito col personale del locale.