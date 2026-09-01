Emiliano Viviano, ex portiere e oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio direttamente dall'Hotel Sheraton di Milano parlando del calciomercato della Roma ed elogiando in particolar modo Gian Piero Gasperini. Di seguito le sue parole anche sulla Serie A 2026-27 e sulla lotta Scudetto: "L'Inter parte davanti a tutti, non si nascondono neanche loro, ma la Roma è forte e ha un allenatore che è un fenomeno. Ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo... E' giusto che stiano con i fari spenti, ma non mi meraviglierei di vederla campione".

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