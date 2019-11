Visita al Campus Biomedico, Florenzi: “Speriamo di portare più spesso sorrisi ai pazienti”

Alessandro Florenzi e Davide Santon ieri hanno regalato un pomeriggio di sorrisi ai pazienti del Policlinico Universitario Campus Biomedico. I due giallorossi hanno scherzato, firmato autografi e scattato selfie con i presenti. Il capitano della Roma ha parlato così dell’iniziativa di Roma Cares in un video diffuso sui social giallorossi: “Ci siamo in queste iniziative come Roma e come giocatori. Vogliamo dare un contributo importante per il sociale. Speriamo di poter fare queste visite più spesso per portare ai pazienti anche solo un sorriso, una battuta”.