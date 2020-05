Villar: “La Roma è una religione. E’ incredibile quanto i calciatori siano amati” – VIDEO

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a Roma TV in cui ha raccontato la sue esperienza nella Capitale in questi primi mesi. Lo spagnolo, rispondendo sui social alle domande dei tifosi, si è detto molto felice del suo arrivo in giallorosso e ai canali ufficiali società ha aggiunto: “Sto capendo cosa è la Roma ogni giorno di più. L’ho capito subito da quando sono arrivato. Dopo due giorni che ero qui, ricordo che il cameriere di una pizzeria ha riaccompagnato me e mio padre in macchina in albergo. Abbiamo notato con stupore quanto i giocatori della Roma siano amati qui. La Roma è quasi una religione, mi sto godendo questo aspetto. Non vedo l’ora di poter uscire di nuovo normalmente e incontrare le persone. E una cosa molto bella”.

Alle 19.00 per l’intervista completa