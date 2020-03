Villar: “Contento per l’esordio. Fonseca mi ha sempre dato fiducia”

Dopo i quattro gol al Lecce, arrivano anche i quattro al Cagliari. La Roma vince la sua seconda partita consecutiva in campionato e resta in corsa per la Champions League. A fine gara ha parlato anche Gonzalo Villar, oggi all’esordio dal 1′. Ecco le sue parole.

VILLAR A ROMA TV

Eri emozionato?

Sono molto contento che il mister mi abbia dato la sua fiducia. Io lavoro sempre per avere queste opportunità, sono molto contento per il risultato di oggi.

Cosa ti aveva detto di fare Fonseca?

Di fare quello che so, quello per cui mi hanno preso. Da un mese lavora con me, mi ha insegnato quello che mi chiedeva e io ho cercato di farlo oggi.

Ti è piaciuto questo clima in questa vittoria a Cagliari?

Sono molto contento per l’esordio, abbiamo fatto una buona partita e sono felice per la vittoria.

Ti sei preso dei rischi e hai aiutato anche in avanti.

Ho lavorato molto in questa partita. Il Cagliari è una buona squadra, difficile, con giocatori come Nainggolan, Pellegrini e altri. Sono contento per la vittoria.

Qual è il ruolo che preferisci?

Nella posizione di 8, dove ho cominciato oggi. Ho giocato anche nel centrocampo a tre, sono contento della fiducia che mi ha dato Fonseca. Poi è il mister che dice dove devo giocare.