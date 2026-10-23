Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Roma. Il tecnico recupera Rrahmani e Vergara mentre dovrà fare a meno di Neres, Favasuli, Buongiorno e Alisson Santos. Spazio a Lang sulla sinistra mentre in mezzo al campo ci sarà Anguissa. In porta Milinkovic e non Meret.

Napoli, la lista dei convocati

Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Vergara