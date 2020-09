Verona-Roma, Zaniolo tifa da casa: “Daje” – FOTO

Zaniolo è rimasto a casa, ma non vuole rimanere lontano dalla sua Roma. Il numero 22 infatti tifa dal divano, come testimonia lui stesso sul suo profilo Instagram. “Daje”, scrive Nicolò in perfetto slang romano. La scorsa domenica il talento della Roma è stato operato nella clinica Gelenkpunkt, in Austria, dal professor Christian Fink. La riabilitazione dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro lo terrà lontano dai campi per oltre sei mesi, ma Nicolò, continuerà ad essere virtualmente in campo con la sua Roma.