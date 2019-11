Verona-Roma, info biglietti: settore ospite a 20 euro

La AS Roma informa che dalle ore 10:00 di lunedì 25 novembre saranno in vendita i biglietti per il settore ospite per la sfida in casa del Verona. L’incontro si disputerà domenica 1 dicembre alle 20:45. Si potranno comprare i tagliandi fino alle 19:00 di sabato 30 novembre. La vendita sarà libera, senza limitazioni territoriali. Per l’acquisto sarà sufficiente presentare un valido documento d’identità.

PREZZO BIGLIETTI

Settore Ospiti: € 20 + commissioni di servizio (Under 14 € 2)

I biglietti saranno acquistabili presso i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale. Elenco consultabile all’indirizzo web www.vivaticket.it.

A partire dalle ore 11:00 di martedì 26 i biglietti sarà attiva anche la vendita online sul portale Vivaticket.

RACCOMANDAZIONI

Si ricorda che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di ordine pubblico, i biglietti del settore riservato agli ospiti non possono essere venduti il giorno della partita, ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi a Verona per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso per quel settore con le modalità sopra descritte.

Ulteriori informazioni sulla gara sono reperibili sul sito: www.hellasverona.it