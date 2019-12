Verona-Roma, fuorigioco di Lazovic sul gol annullato. Decisivo il Var

Più di tre minuti di consultazione tra arbitro e Var, ma alla fine la Roma si salva per fuorigioco dei padroni di casa. Al limitare del quarantesimo di gioco Lazovic sfonda sulla sinistra, mette il pallone in mezzo e Faraoni infila Pau Lopez. Gioia momentanea per l’Hellas, anche perché si alza subito la bandierina dell’assistente del signor Guida, perché il pallone messo in area di rigore da Lazovic era uscito dal rettangolo di gioco. Conciliabolo tra arbitro e Giacomelli al Var e minuti di attesa. Responso finale: gol annullato, ma non per quanto visto in campo. In realtà le immagini hanno evidenziato una posizione irregolare di Lazovic al momento dell’inizio dell’azione. Un dettaglio sfuggito all’occhio umano, non a quello tecnologico.