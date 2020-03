“Sempre con noi Davide”. Con queste poche parole, Jordan Veretout ha voluto ricordare sul suo account Instagram il suo ex compagno alla Fiorentina Astori. Il centrocampista francese della Roma era ancora in maglia viola il 4 marzo 2018, il giorno della terribile scomparsa a Udine del difensore con un passato anche in giallorosso. Stamattina anche il club di Trigoria ha mandato lo stesso messaggio per ricordare il suo ex difensore.