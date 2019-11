Veretout: “Così si cancella una sconfitta”. Smalling: “Una settimana completa” – FOTO

Voltare pagina con stile. Questo hanno fatto i giocatori della Roma contro il Brescia, cancellando con un secco 3 a 0 la brutta sconfitta al Tardini di Parma. Immediate sono arrivate infatti le reazioni dei calciatori sui social, con Jordan Veretout a guidare il gruppo: “Così si cancella una brutta sconfitta! Con una gran prestazione e con una vittoria che vale 3 punti pesanti! Pomeriggio Top“. Un altro dei migliori in campo, ‘bomber’ Smalling, ha espresso la sua contentezza su Instagram: “Vittoria, porta inviolata, gol, assist. Una settimana del compleanno completa“. “Diamo tutti un rosso alla violenza“, questo invece il commento di Alessandro Florenzi, sommerso dai messaggi di affetto dei tifosi sempre su Instagram dopo il suo ritorno in campo da capitano.