Nicola Ventola, ex attaccante con un passato anche al Bari, all'Inter e all'Atalanta, nel corso dell'ultimo episodio di Viva El Futbol ha espresso la sua ammirazione per Donyell Malen. Ventola, dopo aver parlato della 'vicenda' Gasperini-Ranieri, ha celebrato l'attaccante arrivato nel corso del mercato di gennaio alla Roma e già a 11 reti in campionato. Di seguito le sue parole: "Malen fa tutto giusto, perché ha anche intensità nei movimenti giusti: il primo controllo nelle giocate, ma non solo in area quando fa gol, proprio come va a smarcarsi. Sa sempre dov’è il difensore, anche di spalle. Molte volte io questo movimento lo sbagliavo, perché magari pensavo che mi seguisse; lui invece fa sempre il movimento giusto e riesce, con la postura, a essere sempre nella condizione di puntare, anche quando è lontano dall’area. Quindi è un giocatore che io sinceramente non conoscevo così: è straordinario. Quello che mi stupisce è che non lo vedi mai stanco. Questo mi sorprende, perché comunque è uno scattista: scatta, scatta e scatta… e lo vedi sempre riposato, è sempre lucido".