Proseguono i lavori a Pietralata per il nuovo stadio della Roma, ma resta il divieto di taglio degli alberi. È quanto stabilito dal TAR, che ha respinto la richiesta dei ricorrenti di sospendere tutte le attività in corso, confermando invece la linea già tracciata nei giorni scorsi. Nel decreto, il presidente del TAR chiarisce che non sono emersi elementi 'concludenti ed inequivoci' tali da dimostrare una violazione del precedente provvedimento cautelare. In particolare, le attività attualmente in corso - come la pulizia del sottobosco, la movimentazione e la preparazione del terreno - non sono state ritenute in contrasto con il divieto temporaneo di taglio della vegetazione presente nell’area. Il giudice - come riporta Alessio Di Francesco - ha quindi escluso, allo stato, la presenza di condotte tali da giustificare ulteriori interventi urgenti, respingendo l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 59 del Codice del processo amministrativo. Resta però confermato il punto centrale della vicenda: il divieto di abbattimento degli alberi rimane in vigore fino alla discussione collegiale della domanda cautelare. L’appuntamento è fissato per il 13 maggio 2026, quando il TAR si riunirà in camera di consiglio per decidere nel merito sulla sospensione dei lavori. Fino ad allora, il cantiere potrà andare avanti con le operazioni preliminari.