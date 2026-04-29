L’Osservatorio calcistico del CIES ha emesso il suo verdetto: Wesley è nella top 15 dei giocatori più preziosi del campionato italiano. Il brasiliano, secondo l’ultimo aggiornamento sui valori dei migliori talenti al mondo, si posiziona al sesto posto, con una valutazione compresa tra i 50 e i 58 milioni di euro. Davanti a lui ci sono solo: Kenan Yildiz (122-141 milioni), Rasmus Hojlund (91-106 milioni), Pio Esposito (88-103 milioni), Santiago Castro (61-71 milioni) e Pavlovic (51-59 milioni). Wesley è l’unico giocatore della Roma presente in questa speciale classifica, un dato che non sorprende considerando il rendimento offerto nel corso della stagione. Il brasiliano, infatti, è stato uno dei protagonisti più continui e incisivi, e anche i numeri lo confermano: almeno in questa annata, si può parlare di una Roma con Wesley e di una senza.