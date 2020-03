Un gol contro una squadra italiana, la catena della Roma: apre il super gol di Nainggolan all’Inter

In questi giorni di isolamento a causa dell’emergenza coronavirus, sui social continuano a rincorrersi sfide e catene, nomination e amarcord. Anche la Roma ha creato una nuova catena, la ‘Calcio Goal Chain’, che consiste nel pubblicare su Twitter il video di un gol segnato a una squadra italiana. Le regole prevedono, però, che il club chiamato in causa dalla rete subita risponda nominando a sua volta un’altra squadra con le stesse modalità, a patto che nessuno venga nominato due volte. I giallorossi hanno dato il via a questa nuova catena con il super gol di Radja Nainggolan a ‘San Siro’ contro l’Inter nel 2017 (il primo dei due). Ora, dunque, starà ai nerazzurri.