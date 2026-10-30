Domani la Roma affronterà l'Udinese al Bluenergy Stadium nella sfida valida per la decima giornata di campionato, ma martedì sarà di nuovo tempo di Champions League. E nella massima competizione europea per club la squadra di Gasperini è attesa dalla trasferta contro il Manchester United all'Old Trafford. Il club giallorosso, in un comunicato ufficiale, ha diffuso alcune indicazioni utili ai tifosi che seguiranno la Roma in Inghilterra. Di seguito la nota: "Il Club informa che i biglietti acquistati per la trasferta contro il Manchester United sono stati inviati agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto. Chi non avesse ricevuto la mail, o riscontri problemi nella visualizzazione del biglietto, può richiedere assistenza chiamando lo 06/89386000 (dalle 9.00 alle 18.30). Il biglietto è in formato mobile e funziona esclusivamente con la tecnologia NFC.

Informazioni stadio Old Trafford

Il settore ospiti si trova nell’angolo Sud Est dello stadio e comprende i settori S229 (ingresso S22), E230-E231-E232-E233 (ingresso E30-AE8). I titolari di biglietto per il settore S229 potranno accedere esclusivamente dall’ingresso S22 e non sarà possibile richiedere lo spostamento nei settori E230-E233. Si informa inoltre che l’assegnazione del settore è avvenuta casualmente in base all’ordine di acquisto. Sarà possibile accedere allo Stadio a partire da 2h prima del calcio d’inizio. All'arrivo, i tifosi saranno sottoposti ai controlli di sicurezza. Non è consentito introdurre borse più grandi di un foglio A4. Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio.

Fan meeting point

Su indicazione delle Autorità Locali, il punto d’incontro per tutti i tifosi giallorossi è situato presso Shambles Square (Shambles Square, Cathedral Gates, Manchester, M3 1SW). Da qui, i tifosi potranno facilmente raggiungere lo stadio a piedi in circa 45 minuti.

Biglietto mobile con tecnologia nfc

Ogni tifoso deve assicurarsi di aver scaricato il biglietto prima di arrivare allo Stadio.