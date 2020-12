Tripi: “Sempre fiero di portare i colori dell’impero” – FOTO

Seconda presenza in prima squadra per Filippo Tripi, che dopo l’esordio dello scorso 26 novembre, sul campo del Cluj, ha ottenuto il suo secondo gettone contro il CSKA Sofia, subentrando a Bruno Peres al minuto 83. Su Instagram, il centrocampista della Primavera di Alberto De Rossi ha pubblicato una sua foto aggiungendo la didascalia “Sempre fiero di portare i colori dell’impero“. Una citazione a un vecchio striscione comparso in Curva Sud nel 2014, in occasione della sfida con il CSKA Mosca, con scritto: “In Europa torna fiero il colore dell’impero“.