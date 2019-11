Trigoria, rifinitura tattica in vista del Brescia: Pastore a parte per una botta all’anca

Paulo Fonseca ha condotto alle 11 l’ultimo allenamento prima della gara di domani alle 15 all’Olimpico contro il Brescia. Le buone notizie portano il nome di Spinazzola, che ieri è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, e di Pellegrini e Mkhitaryan, che verranno convocati per la prima volta dopo la trasferta di Lecce. Anche oggi si è allenato a parte Javier Pastore per una botta all’anca. Out Mirante per una flebite post traumatica. Alle 13.30 la conferenza stampa dell’allenatore dalla sala Champions di Trigoria.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

Antonio Mirante: flebite post traumatica, stop da definire.

Javier Pastore: contusione all’anca, stop da definire.

L’ALLENAMENTO

Rifinitura tattica iniziata alle 11: tutti in gruppo a parte Pastore, che ha preso una botta all’anca. Non ci sarà sicuramente Mirante, vittima di una flebite post traumatica.

PROBABILE FORMAZIONE

Con Pau Lopez in porta, fresco di esordio dal primo minuto con la Nazionale spagnola, Fonseca dovrebbe ritrovare Mancini in versione difensore centrale, in coppia con Smalling. Ballottaggio a destra tra Santon e Florenzi con il primo in vantaggio, mentre a sinistra spazio al solito Kolarov. Cerniera a due di centrocampo con l’irrinunciabile Veretout e Diawara. Kluivert, Pastore non si è allenato con i compagni tutta la settimana, Zaniolo può spostarsi al centro con Under a destra. Kluivert completa il terzetto alle spalle di Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.