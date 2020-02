Trigoria, niente riposo. Domani Roma in campo per la ripresa degli allenamenti

La Roma perde ancora. Dopo la debacle con il Sassuolo arriva la sconfitta anche contro il Bologna. Prestazione non apprezzata dall’Olimpico che regala molti fischi ai calciatori giallorossi all’uscita dal campo. Anche Fonseca è deluso dalla sua squadra e a differenza di quanto successo dopo la sfida del Mapei, questa volta non concede un giorno di riposo ai suoi uomini. Domani, infatti, la Roma sarà in campo alle ore 11 per l’allenamento. Da preparare c’è la sfida con l’Atalanta di sabato prossimo.