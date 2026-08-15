L'esordio in campionato si giocherà lunedì 24 agosto alle 20:45
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Si conclude con un pareggio sul campo del Dortmund la preseason estiva della Roma. I giallorossi torneranno ad allenarsi mercoledì mattina a Trigoria per iniziare a preparare l'esordio in campionato contro la Fiorentina che si giocherà lunedì 24 agosto alle 20:45. Sono giorni caldissimi per il calciomercato con Gasperini che attende ancora il suo esterno sinistro. Si sta ancora cercando l'accordo per Rodrigo Mora, mentre sulla corsia avanza il nome di Udogie che ha già accettato la proposta dei giallorossi.
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