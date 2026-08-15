La Roma non molla Udogie che ora è l'obiettivo numero uno per rinforzare anche la corsia di sinistra dopo l'arrivo di Molina. Il ds D'Amico sta trattando col Tottenham per limare la richiesta degli inglesi dopo aver ricevuto il "sì" del calciatore già diversi giorni fa. Come riporta Sportitalia, l'operazione è in piedi e da domani (domenica 16 agosto) la situazione andrà seguita con attenzione: i giallorossi spingono per avere l'ex Udinese nonostante le difficoltà. Gli Spurs vogliono chiudere l'affare in prestito inserendo almeno un obbligo di riscatto. La valutazione del classe 2002 si aggira sui 25 milioni di euro e la Roma al momento non è andata oltre un diritto di riscatto.