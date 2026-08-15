"Ultima gara prima dell'inizio di una nuova stagione in Serie A", le parole della Joya
Dybala in buca, Wesley si diverte: relax e sfida a biliardo con El Shaarawy
Una gara condizionata ancora dalle giocate da fuoriclasse assoluto di Paulo Dybala. Gol e assist per la Joya nel doppio vantaggio giallorosso: Gasperini si gode l'argentino mentre attende ancora l'esterno sinistro dal mercato. Sui social, in vista dell'esordio in Serie A contro la Fiorentina, lo stesso Dybala ha voluto commentare la prestazione della squadra con queste parole: "Ultima partita prima dell'inizio di una nuova stagione in Serie A. Partita bella contro una grande squadra in un campo difficile. Bravi tutti".
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Calciomercato, Roma in pressing su Udogie: trattativa in corso col Tottenham
News AS Roma
Cronaca BVB-Roma 2-2: in gol Dybala e Cristante. Si chiude la preseason dei giallorossi
Calciomercato AS Roma
Roma-Mora, in campo anche i Friedkin. Gasperini spinge per portarlo a Trigoria
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: si tratta per Udogie. Sondato Gboho. Mora, ore decisive
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti