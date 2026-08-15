"Ultima gara prima dell'inizio di una nuova stagione in Serie A", le parole della Joya

Redazione
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Una gara condizionata ancora dalle giocate da fuoriclasse assoluto di Paulo Dybala. Gol e assist per la Joya nel doppio vantaggio giallorosso: Gasperini si gode l'argentino mentre attende ancora l'esterno sinistro dal mercato. Sui social, in vista dell'esordio in Serie A contro la Fiorentina, lo stesso Dybala ha voluto commentare la prestazione della squadra con queste parole: "Ultima partita prima dell'inizio di una nuova stagione in Serie A. Partita bella contro una grande squadra in un campo difficile. Bravi tutti".

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Dybala Dortmund

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