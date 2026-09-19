I giallorossi avranno un giorno di riposo prima di tornare a lavorare

Redazione
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Dopo un buon pareggio contro l'Inter (e un grande primo tempo) la Roma tornerà ad allenarsi lunedì pomeriggio. Un giorno di riposo per la squadra di Gasperini che inizierà a lavorare senza i diversi giocatori impegnati nella sosta nazionali. Il ritorno in campo è fissato tra poco meno di un mese con due match di livello contro Como (11 ottobre) e Real Madrid in Champions (14 ottobre).

AS Roma Training Session

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