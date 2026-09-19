Totti, Candela e la contestazione a Trigoria: "Per colpa sua mi hanno sfondato la macchina"

Dopo un buon pareggio contro l'Inter (e un grande primo tempo) la Roma tornerà ad allenarsi lunedì pomeriggio. Un giorno di riposo per la squadra di Gasperini che inizierà a lavorare senza i diversi giocatori impegnati nella sosta nazionali. Il ritorno in campo è fissato tra poco meno di un mese con due match di livello contro Como (11 ottobre) e Real Madrid in Champions (14 ottobre).