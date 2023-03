Roma, c’è un altro Pellegrini a Trigoria: chi è il nuovo ‘bambino’ di Mourinho

Lo Special One lo ha visto nella sfida col Napoli vinta 4-0 dalla Primavera di Guidi e ha deciso di farlo allenare con la prima squadra

La Roma in questi giorni si sta allenando per preparare al meglio la sfida di Europa League contro la Real Sociedad. C'è un volto nuovo in prima squadra, infatti Mourinho ha arruolato un nuovo 'bambino'. Si tratta di Matteo Pellegrini. Stesso cognome di Lorenzo, ma ruoli completamenti differenti. Il classe 2004, infatti, è un difensore centrale e all'occorrenza terzino destro. Prima di trasferirsi a Trigoria ha giocato con le giovanili della Lazio e con il Tor Tre Teste. Dopo un inizio di stagione complicato, nell'ultimo mese ha conquistato un posto da titolare con Guidi. Ha giocato 80' nell'ultima sfida vinta 4-0 contro il Napoli. Al Tre Fontane era presente anche Mou che lo ha visionato e ha deciso di farlo allenare con i "grandi" giallorossi. Tra i suoi seguaci su Instagram c'è anche Francesco Totti. Pellegrini nonostante la giovane età ha già due ottimi estimatori.