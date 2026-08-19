Si riparte. Dopo i tre giorni di riposo concessi da Gasperini, la Roma è tornata a lavorare a Trigoria. Prima il nuovo acquisto. Poi il rientro. Oggi, infatti, è stato il giorno di Rodrigo Mora, subito agli ordini di Gasp dopo l'ufficialità. Ma non è stata l'unica buona notizia della giornata. Perché Pisilli è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista ha recuperato dall'infortunio e può finalmente tornare a lavorare con i compagni. Una risorsa in più per Gasp. Che non potrà contare ancora su Pellegrini: il numero 7 giallorosso ha svolto ancora lavoro personalizzato. Non ci sarà contro la Fiorentina. Wesley, invece, ha svolto lavoro parziale. Nessun problema per il brasiliano: punta alla titolarità contro la Viola.