Trigoria, focus tattico. Pastore e Florenzi a parte: a rischio per il Basaksehir

Giovedì sera la Roma scenderà in campo contro l’Istanbul Başakşehir. Vincendo supererebbe proprio i turchi nel gruppo J e si porterebbe vicino alla qualificazione ai sedicesimi. A Trigoria la squadra giallorossa guidata da Fonseca continua quindi a preparare la sfida europea, nella quale dovrebbe rientrare tra i convocati Mkhitaryan. Problemi per Pastore e Florenzi: il Flaco deve ancora fare i conti con la botta all’anca che l’ha tenuto fuori dai convocati anche contro il Brescia, mentre il capitano ha accusato un affaticamento muscolare al flessore destro. A rischio la loro presenza contro il Basaksehir.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: botta all’anca, in dubbio per il Basaksehir.

Alessandro Florenzi: affaticamento al flessore destro, in dubbio per il Basaksehir.

Antonio Mirante: flebite post traumatica al polpaccio.

L’ALLENAMENTO

Inizio della seduta di allenamento con un torello, proseguita poi con il lavoro tattico. Alla fine la consueta partitella. Hanno svolto lavoro individuale Javier Pastore e Alessandro Florenzi, entrambi in dubbio per la sfida contro il Basaksehir. Per il capitano della Roma affaticamento al flessore destro. A parte Zappacosta, Cristante e Mirante (anche quest’ultimo in dubbio per la trasferta turca).

PROBABILE FORMAZIONE

Per la sfida con il Basaksehir Fonseca cambierà poco. Dietro rientra Spinazzola. Confermata la linea mediana. In avanti Under favorito su Kluivert per una maglia da titolare, mentre al centro ci sarà l’insostituibile Edin Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.