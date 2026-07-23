Un inizio di ritiro dai due volti in casa Roma. Dopo appena dieci giorni di lavoro, i giallorossi devono già fare i conti con gli infortuni. La scorsa settimana era stato Vaz ad accusare problemi al ginocchio, oggi è toccato a Pisilli. Come riporta Il Tempo, il centrocampista giallorosso ha accusato un problema muscolare che gli impedirà di scendere in campo alle 18 nel test amichevole contro il Trastevere. Ora bisognerà attendere gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Gasperini, nel frattempo, resta con il solo Cristante a disposizione a centrocampo, considerando che Koné ed El Aynaoui devono ancora rientrare dalle rispettive vacanze.