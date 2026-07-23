La Roma riparte dalla sua certezza più grande: i tifosi. La risposta del popolo giallorosso, ancora una volta, è impressionante. La campagna abbonamenti per la prossima stagione continua a macinare numeri importanti. Le tessere sottoscritte hanno già raggiunto quota 35mila. Un dato che conferma la grande attesa attorno alla squadra di Gasperini e che arriva prima ancora dell'apertura della vendita libera. Il percorso, infatti, non è ancora concluso. Da oggi - scrive Il Tempo - scatterà una nuova fase dedicata ai rinnovi, mentre dal 29 luglio partirà la vendita aperta a tutti. Ma il ritmo delle conferme lascia pensare che i posti disponibili possano essere pochissimi. La società punta a replicare il risultato dello scorso anno, quando furono toccati i 40mila abbonamenti. Un obiettivo che, con questi numeri, sembra nuovamente possibile. Il mercato per ora non ha (ancora) regalato rinforzi a Gasperini, ma l'entusiasmo della piazza non è cambiato. La Roma può contare su una spinta che non viene mai meno. Quella dell'Olimpico.