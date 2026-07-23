Affacciato al balcone, con il sorriso e la nuova maglia della Roma addosso. Paulo Dybala ha scelto il modo più semplice per ribadire il suo legame con il mondo giallorosso: un saluto ai tifosi accorsi per festeggiare il 99esimo compleanno del club. Un'immagine che racconta più di tante parole. Un legame forte, costruito nel tempo e che nessuno è riuscito a spezzare. Nemmeno il Boca, nemmeno il richiamo dell'Argentina e della squadra che avrebbe voluto riportare la Joya a casa. Perché Dybala ha scelto ancora una volta la Roma. Lo ha fatto rinunciando a una parte dello stipendio e mettendo davanti a tutto il rapporto con il club e l'affetto dei tifosi. Almeno per un'altra stagione. Il forte interesse del Boca non ha mai spaventato davvero l'argentino. Ma in patria ci credevano. E anche tanto. Soprattutto Riquelme, che in più occasioni aveva alimentato il sogno dei tifosi xeneizes di rivedere Dybala a Buenos Aires.

Un argomento ancora caldo. Nell'intervista rilasciata a TyC Sports, il presidente del Boca è tornato sul tentativo, poi fallito, di ingaggiare l'argentino. "Chiedetelo a lui...", ha risposto alla domanda sulla trattativa. Poi ha aggiunto: "Voi non gli parlate? Io gli parlo ogni tanto... Mi deve la maglia, speriamo che un giorno me la restituisca". Parole che raccontano tutta la delusione di Riquelme. Il presidente del Boca mastica amaro. Dall'altra parte, invece, la Roma e i suoi tifosi si preparano a vivere una stagione da Champions con Dybala ancora protagonista, pronto a regalare giocate e magie. Per un anno ancora.