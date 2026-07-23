L'Arabia non ha il fascino dell'Europa, ma ha i soldi. Tanti. E su quelli puntano i club sauditi per convincere i giocatori ad accettare la Saudi Pro League. Gli stessi che hanno ammaliato Summerville. L'olandese, esempio più recente, ha rifiutato la possibilità di giocare la Champions per guadagnare circa 60 milioni in quattro anni. Una scelta discutibile, ma reale. Ora un altro giovane talento è finito nel mirino dell'Arabia. Si tratta di Manu Koné. Il francese è entrato nei radar dell'Al Ahli, forse l'unico club, al momento, in grado di avvicinarsi alla richiesta della Roma: circa 60 milioni. Ma la strada non è ancora spianata. Come riporta Sportitalia, infatti, il club saudita non può accelerare. Prima dovrà vendere Millot. Senza l'uscita dell'ex Stoccarda, l'Al Ahli non potrà concentrarsi sull'assalto al centrocampista giallorosso. Nel frattempo Koné avrebbe già espresso la sua preferenza in caso di addio alla Roma: il Manchester United e la Premier rappresentano la destinazione ideale per questo momento della sua carriera. Ma nulla è ancora scritto.