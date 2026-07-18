Il primo test della preparazione estiva della Roma è fissato per domani mattina. A Trigoria, più precisamente su 'Campo Testaccio', andrà in scena la partitella tra la prima squadra giallorossa e la Primavera del nuovo allenatore Scala. Alle ore 9 Dybala e compagni scenderanno in campo per concludere la prima settimana di lavoro con l'amichevole aperta alla stampa. L'annuncio dell'orario già alla fine della conferenza, con tanto di siparietto: "Potete entrare ma non vi faccio giocare. Però se volete potete venire in calzoncini", ha scherzato Gasperini con i giornalisti.