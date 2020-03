In attesa di capire quale sarà il destino in Europa League, la Roma si ritroverà domani alle 11 nel centro sportivo di Trigoria per un’altra seduta di allenamento. La squadra sarà come al solito agli ordini di Fonseca, per cercare di mantenere una condizione fisica accettabile nonostante lo stop forzato di questo periodo a causa dell’emergenza sanitaria che sta investendo l’Italia e l’Europa.