Trigoria, clima disteso prima del Lecce. Mou contro la Lega: “Non conoscono il calcio”

Giornata di vigilia per la Roma che domani proverà a mettersi alle spalle la sconfitta di San Siro. All'Olimpico infatti arriva il Lecce in una sfida molto importante per arrivare in serenità al derby di settimana prossima. A presentare la partita ci ha pensato José Mourinhoconferenza stampa: "Il Lecce è una buona squadra. È una squadra di contropiede, sono fortissimi in quello. Hanno gente molto veloce sulle fasce sia a destra che a sinistra". Questa la sua analisi dell'avversario alla quale ha fatto seguito invece l'attacco diretto alla Lega e al calendario: "Capisco che nel calcio c'è tanta gente arrivata con il paracadute. Non è il loro mondo, non lo conoscono, vengono per status o politica, per l'abito o la cravatta. È gente arrivata con il paracadute, non è nata e cresciuta nel calcio. Queste persone vanno rispettate per lo status e basta. Non vale la pena commentare". I giallorossi quest'oggi sono scesi in campo per l'allenamento di rifinitura. A Trigoria si respira un ambiente molto disteso. In particolare, sembrano essere molto sereni Dybala e Paredes (domani assente causa squalifica) che hanno in più occasioni scherzato insieme ad Azmoun. Divertente anche il siparietto legato a Renato Sanches che si è presentato alla seduta con uno zuccotto. Nessuna novità rispetto ai giorni scorsi: Mourinho potrà contare sulla Joya e sul centrocampista portoghese anche se entrambi non sono in condizioni ottimali. A caricare la squadra e l'ambiente ci hanno pensato anche le parole della Ceo Lina Souloukou intervenuta a margine della premiazione dei Cavalieri della Roma: "Vivere la passione dei tifosi della Roma rappresenta non solo un'opportunità enorme, ma soprattutto un motivo di grande responsabilità. Ogni dirigente che lavora nel mondo del calcio desidera un giorno lavorare in una piazza dove l'amore per la squadra è così grande". I protagonisti della premiazione sono stati la cantante Noemie Francesco De Gregori.