Chi li ha visti? Da Lindstrom a Renato Sanches: 100 milioni in panca

Arrivati in Serie A fra squilli di tromba e rulli di tamburi, ma finiti a fare la spola fra panchina, tribuna e infermeria, scrive Franco Vanni su La Repubblica. Quello del bidone che viene da lontano era un format della Gialappa's ai tempi di Mai Dire Gol. Rispetto agli anni Novanta, oggi i direttori sportivi hanno più strumenti per valutare la resa di un giocatore prima di acquistarlo - dai software di scouting alle statistiche avanzate - ma capita che calciatori attesi e strapagati, alla prova dei fatti, non trovino posto in campo. Anche limitandosi alle squadre di vertice del campionato, non ce n'è una che si salvi del tutto. 100 milioni vagano tra panchina e tribuna. Gustav Isaksen, pagato 12 milioni in estate al Midtjylland, alla Lazio ha giocato la miseria di 155 minuti in Serie A e 50 in Champions. Il 22enne danese, che Sarri ha preferito a Karlsson del Bologna dopo avere capito che Berardi non sarebbe arrivato, paga lo strapotere di Felipe Anderson, che ieri sera ha giocato la 112a partita consecutiva. Sempre a Roma, ma lato giallorosso, l'oggetto misterioso è Renato Sanches, preso in prestito per un milione dal Paris Saint Germain. Se arriverà al 60 per cento delle presenze, scatterà l'obbligo di riscatto a 15 milioni. Ma il rischio è minimo: il 26enne portoghese ha giocato 98 minuti totali, fra Serie A ed Europa League. Rientrato in gruppo con i compagni, dopo l'ennesimo infortunio, ha cominciato un programma di "riatletizzazione bio-meccanica".