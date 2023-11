Roma, la rifinitura alla vigilia del Lecce: presenti Dybala e Sanches

La Roma vuole archiviare la sconfitta di San Siro e tornare alla vittoria in campionato. Domani avrà l'opportunità per farlo nel match contro il Lecce (ore 18). Quest'oggi i giallorossi sono scesi in campo per il consueto allenamentodi rifinitura. Le immagini pubblicate dal club sui social mostrano un ambiente molto disteso. In particolare, sembrano essere molto sereni Dybala e Paredes (domani assente causa squalifica) che hanno in più occasioni scherzato insieme ad Azmoun. Divertente anche il siparietto legato a Renato Sanches che si è presentato alla seduta con uno zuccotto. Nessuna novità rispetto ai giorni scorsi: Mourinho (come confermato da lui stesso in conferenza stampa) potrà contare sulla Joya e sul centrocampista portoghese anche se entrambi non sono in condizioni ottimali. Ancora assenti invece Smalling, Spinazzola e Pellegrini oltre ai lungodegenti Abraham e Kumbulla.