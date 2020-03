Trigoria, alle 11 l’allenamento di rifinitura a porte chiuse

Il match tra Siviglia e Roma resta a fortissimo rischio. I voli diretti tra Spagna e Italia in entrata e in uscita sono stati interrotti, con i giallorossi che sarebbero dovuti partire da Fiumicino alle 15.30. In attesa di sapere in maniera ufficiale se si giocherà o meno l’andata dei sedicesimi di Europa League, la squadra di Fonseca oggi scenderà in campo per allenarsi a Trigoria. La seduta di rifinitura prevista alle 11 sarà, chiaramente, a porte chiuse e non, come al solito, aperta 15 minuti ai media a causa delle misure stabilite dal Governo per contenere la diffusione del coronavirus.