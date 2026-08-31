Non si ferma più Donyell Malen. Dopo 180 minuti l'olandese sta già dominando il campionato, con 5 gol segnati e una pericolosità costante, con pure qualche occasioni sprecata. Ma l'ex Aston Villa ha riaperto come e meglio di come aveva chiuso la scorsa stagione. Dopo la doppietta al Lecce, che ha seguito il tris alla Fiorentina, l'attaccante della Roma ha parlato a nel postpartita:

MALEN A SKY SPORT

Ogni volta è il miglior giocatore in campo: che succede? "Ogni partita ha una storia a sé, ma sto giocando veramente bene. Ci sono anche altri compagni che meriterebbero questo premio".

Sono 19 gol in 20 partite in Italia: è una sorta di record? "Sono orgoglioso e felice di questo, ma oggi potevo segnare anche qualche gol in più".

Che cosa ne pensa di Lulli? "Sono veramente orgoglioso di lui, è divertente ed è un piacere averlo come compagno. Sta giocando un grande calcio, fa piacere a tutti noi".

MALEN A DAZN

Se dicessi scudetto? "Mancano ancora tante partite..."

Cinque gol in due partite, così diventa difficile fermare il sogno dei tifosi... "I sogni sono lì per una ragione, tutti dovrebbero sognare. Siamo concentrati e pensiamo partita dopo partita".

È forte Lulli? "Sta giocando bene, crea occasioni, difende, siamo fieri di lui. Ci aiuta molto".