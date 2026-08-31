La Roma non sbaglia e porta a casa altri 3 punti con una prestazione impeccabile. Malen è incontenibile e fa doppietta in soli 20 minuti, poi Soulé e il primo gol in giallorosso di Rodrigo Mora. Gasperini si affida al duo argentino Soulé-Dybala dietro a Malen per vincere anche al Via del Mare. Sulla fascia confermato Lulli, in difesa c'è Ghilardi a completare il trio con Mancini ed Hermoso a causa del fastidio muscolare accusato da Ndicka nel riscaldamento.

Ancora Malen (due volte) e poi Soulé: è già 3-0 a fine primo tempo

Primi minuti di pressing del Lecce, poi servesul destro del solito - infallibile - Donyell: è 1-0 Roma dopo soli. Lancio geniale diche trova, poi un rimpallo la consegna sui piedi del miglior marcatore della Serie A nel 2026. I giallorossi continuano a macinaree al 12'si divora un rigore in movimento su assist di Koné. Ma bastano altri dieci minuti per la: tocco sotto a Falcone su assist di Wesley. La squadra di Gaspe solamente 120 secondi dopo arriva anche ilche ribadisce dopo un suo stesso errore con Falcone ormai a terra. Sul tre a zero dei giallorossi, però, c'è la firma anche diche al 38' abbassa la saracinesca e impedisce a Geubbels lanciato in campo aperto riaprirla.

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Malen vicino al tris, Rodrigo Mora incanta e segna il primo gol con la Roma: è 4-0

Il tabellino

Nessun cambio nella ripresa per Gasperini.è scatenato e al 51'(che sarebbe stata la seconda consecutiva) buttando al vento una grande occasione col mancino. Al 60' c'è tempo pere Rodrigo, e al portoghese bastanoper lasciare il segno: prima il(che inspiegabilmente mette alto con Falcone già a terra), poi ilal termine di un'altra grande manovra. Al 77' ci prova anche(entrato al posto di Malen): tiro potente ma largo. All'83' c'è spazio perdalla panchina. Il Lecceper la squadra di Gasp che sfiora quinto gol in più occasioni. Unaimpeccabile non sbaglia quasi nulla e chiude 4-0 anche la seconda gara dell'anno.: Falcone; Tiago Gabriel (46' N'Dri), Gaspar, Siebert; Veiga, Coulibaly, Ngom, Gorter (46' Maleh), Ndaba; Pierotti, Geubbels.: Bleve, Penev, Dembélé, Fatah, Fofana, Štulić, Berisha, N'Dri, Maleh, Gandelman, Ilić, Esteban, Gallo, Scott, Laerke.: Di Francesco.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Ndicka, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Pisilli, Mora. Allenatore: Gasperini.

Marcatori: 4' Malen (R), 23' Malen (R), 25' Soulé (R), 65' Mora (R)

Ammoniti: Malen (R)