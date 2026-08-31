I giallorossi non sbagliano e dominano anche al Via del Mare. Il talento portoghese si sblocca dopo la doppietta di Donyell
Cessione Soulé, Gasperini precisa: "Non c'è nessuna offerta, domani può giocare"
La Roma non sbaglia e porta a casa altri 3 punti con una prestazione impeccabile. Malen è incontenibile e fa doppietta in soli 20 minuti, poi Soulé e il primo gol in giallorosso di Rodrigo Mora. Gasperini si affida al duo argentino Soulé-Dybala dietro a Malen per vincere anche al Via del Mare. Sulla fascia confermato Lulli, in difesa c'è Ghilardi a completare il trio con Mancini ed Hermoso a causa del fastidio muscolare accusato da Ndicka nel riscaldamento.
Ancora Malen (due volte) e poi Soulé: è già 3-0 a fine primo tempoPrimi minuti di pressing del Lecce, poi serve un solo pallone sul destro del solito - infallibile - Donyell Malen: è 1-0 Roma dopo soli 3 minuti. Lancio geniale di Hermoso che trova Dybala, poi un rimpallo la consegna sui piedi del miglior marcatore della Serie A nel 2026. I giallorossi continuano a macinare gioco e al 12' Soulé si divora un rigore in movimento su assist di Koné. Ma bastano altri dieci minuti per la doppietta di Malen: tocco sotto a Falcone su assist di Wesley. La squadra di Gasp non abbassa il volume e solamente 120 secondi dopo arriva anche il tris con Soulé che ribadisce dopo un suo stesso errore con Falcone ormai a terra. Sul tre a zero dei giallorossi, però, c'è la firma anche di Svilar che al 38' abbassa la saracinesca e impedisce a Geubbels lanciato in campo aperto riaprirla.
Malen vicino al tris, Rodrigo Mora incanta e segna il primo gol con la Roma: è 4-0Nessun cambio nella ripresa per Gasperini. Malen è scatenato e al 51' sfiora la tripletta (che sarebbe stata la seconda consecutiva) buttando al vento una grande occasione col mancino. Al 60' c'è tempo per Molina e Rodrigo Mora, e al portoghese bastano due azioni per lasciare il segno: prima il cioccolatino per Dybala (che inspiegabilmente mette alto con Falcone già a terra), poi il primo gol con la maglia della Roma al termine di un'altra grande manovra. Al 77' ci prova anche Castro (entrato al posto di Malen): tiro potente ma largo. All'83' c'è spazio per De Roon dalla panchina. Il Lecce non ha risposte per la squadra di Gasp che sfiora quinto gol in più occasioni. Una Roma impeccabile non sbaglia quasi nulla e chiude 4-0 anche la seconda gara dell'anno.
Il tabellinoLECCE (3-5-2): Falcone; Tiago Gabriel (46' N'Dri), Gaspar, Siebert; Veiga, Coulibaly, Ngom, Gorter (46' Maleh), Ndaba; Pierotti, Geubbels. A disposizione: Bleve, Penev, Dembélé, Fatah, Fofana, Štulić, Berisha, N'Dri, Maleh, Gandelman, Ilić, Esteban, Gallo, Scott, Laerke. Allenatore: Di Francesco.
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Ndicka, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Pisilli, Mora. Allenatore: Gasperini.
Marcatori: 4' Malen (R), 23' Malen (R), 25' Soulé (R), 65' Mora (R)
Ammoniti: Malen (R)
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