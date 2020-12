Totti pensa a Bruno Peres: la CT10 potrebbe gestire il futuro del brasiliano

“Spero di potermi guadagnare sul campo il rinnovo con la Roma“. Parola e musica di Bruno Peres, che qualche tempo fa in conferenza aveva rivelato di essere un giocatore con una testa diversa, pronto a mettersi al servizio del club. Chissà che il suo futuro non possa essere lontano dalla Capitale, sotto la supervisione di chi di Roma è uno dei re, Francesco Totti. Secondo calciomercato.it infatti la CT10 Management potrebbe coadiuvare Peres nel programmare le sue prossime mosse di mercato. Sullo sfondo infatti il Benfica, ma anche qualche società dalla Russia e dalla Turchia, che potrebbe quindi diventare di nuovo una meta di approdo per i calciatori giallorossi dopo il trasferimento di Perotti al Fenerbahce.