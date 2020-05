Totti, la Uefa celebra il gol contro il City. E i tifosi: “Una leggenda” – VIDEO

Totti non passa mai di moda, come un abito di altissima fattura. E proprio in abito scuro la leggenda giallorossa scendeva in campo per fare la storia con la sua Roma all’Ethiad Stadium il 30 settembre 2014. La Uefa ha voluto infatti ricordare con un video pubblicato su Twitter lo storico gol dell’ex capitano siglato in quell’occasione, un delizioso cucchiaio di esterno destro su imbeccata di Nainggolan per battere Joe Hart in uscita. Una rete impressa nei libri dei record del calcio continentale: Totti superò Ryan Giggs diventando a 38 anni e 59 giorni il calciatore più anziano a segnare in Champions League.

REAZIONI – A valanga sono arrivati i commenti dei tifosi di tutto il mondo, che hanno voluto celebrare la grandezza di Totti. “E’ ancora una leggenda”, ha commentato un twittatore francese mentre altri hanno rimarcato il suo essere “leggendario“. “Grande gol, gladiatore, giocatore fantastico” e poi la risposta all’eterno dilemma: “Meglio lui di Alessandro Del Piero!”. Più criptico invece un tifoso che ha commentato con l’emoji di una capra, in inglese GOAT, ossia l’acronimo utilizzato nel linguaggio gergale per indicare il più grande di tutti i tempi (Greatest Of All Time).