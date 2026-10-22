"Ci ha dato una mano ad accendere i riflettori sul tumore alla prostata, ma la visita non è un atto di violenza e non è una barzelletta“, questo il richiamo di Giuseppe Carrieri - presidente della Società italiana di Urologia - nei confronti di Francesco Totti che al teatro Brancaccio aveva raccontato la sua visita alla prostata facendo ridere gli oltre mille presenti. Un video che in poche ore è diventato virale, ma che il presidente Siu, intervenuto all'Adnkronos Salute, non ha certo apprezzato per la sua comicità. "Il contesto leggero nel quale Totti ha raccontato l’approccio alla visita alla prostata non rende bene l’idea e come Siu ci sentiamo di tranquillizzare gli uomini: non è un ‘atto di violenza‘ ma prima di tutto un colloquio a 360 gradi tra medico e paziente“, ha spiegato Carrieri concludendo: "Non è una ‘barzelletta‘ e non dobbiamo drammatizzare un atto medico che è focalizzato alla prevenzione. Non si deve avere paura del controllo della prostata. Speriamo che Francesco Totti possa aiutarci in futuro per ampliare il messaggio della prevenzione e della diagnosi precoce“ .